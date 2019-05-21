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ABD, Huawei’ye Uyguladığı Ticari Kısıtlamaları Geçici Olarak Hafifletti

ABD, HUAWEİ’YE UYGULADIĞI TİCARİ KISITLAMALARI GEÇİCİ OLARAK HAFİFLETTİ

Amerikan Ticaret Bakanlığı, Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların bir kısmını 90 günlüğüne askıya aldı. Ticaret Bakanı Wilbur Ross bu esneme kararının neleri kapsadığını açıkladı.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 10:40
Puan Ver : Abd, Huawei’Ye Uyguladığı Ticari Kısıtlamaları Geçici Olarak Hafifletti(5/10)1

Amerikan Ticaret Bakanlığı, kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamalarda esnekliğe gidildiğini açıkladı. Geçiş süreci boyunca Çinli şirket, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen kimi ürünleri satın almaya devam edebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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