ABD SAVUNMA TASARISINDA TÜRKİYE MADDESİ: RUSYA İLE S-400 ANLAŞMASINDAN VAZGEÇMEZSEN F-35 ORTAKLIĞINA SON VERİRİZ
ABD'de Senato'ya bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu'nun açıkladığı savunma bütçesi tasarısında Türkiye maddesi dikkat çekti. Tasarıda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması halinde F-35 programından çıkarılmasını öngören bir madde yer alıyor.
ABD'de Senato'ya bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu, 2020 yılı için 750 milyar dolarlık savunma bütçesi tasarısını açıkladı. Tasarıda, Rusya'danTürkiye'nin S-400 alması halinde F-35 programından çıkarılmasını öngören bir madde de yer alıyor.
Kaynak: haberinburada....
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