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Abd, Türkiye’Nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz
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ABD, TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ BÖLGE TALEBİNE YANIT VERDİ: YAPABİLECEĞİMİZİ SANMIYORUZ


ABD, Türkiye’nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz
Tarih : 22 Mayıs 2019, 23:30
Puan Ver : Abd, Türkiye’Nin Güvenli Bölge Talebine Yanıt Verdi: Yapabileceğimizi Sanmıyoruz(7/10)3

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Güvenli bölgenin 30 kilometre olması konusunda anlaşmaya çalışıyoruz“ diyen Jeffrey, “Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de ABD'ye karşı kumpas kurmaya çalıştıklarına veya ABD'nin aleyhine işbirliği yaptıklarına inanmıyoruz“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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