Son Dakika! Marmara’Da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Abdurrahim Albayrak, Arda Turan İddialarını Yalanladı!
Fenerbahçe, Martin Skrtel’İn Yerini Dylan Bronn İle Dolduracak!
Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi
Güven Yalçın, 36 Dakikada Attığı 3 Golle 22 Forveti Geçti!
Kızını Jimnastiğe Gönderdiği İçin Eleştirilen Sedat Peker: Gerçekten Sizi Anlayamıyorum
Eljif Elmas’In Babası, Dev Kulüplerin İlgisini Doğruladı
Fenerbahçe, Rafinha İçin Devreye Girdi!
Antalya Halinde Domates 1 Liraya Kadar Düştü
Fenerbahçe’Den Uefa Açıklaması
Gözü Dönmüş Öğretmenin, Öğrencileri Okulun Bahçesinde Dövdüğü Anlar Kamerada
Bakan Tarih Verip Duyurdu! İstanbul’A İki Yeni Metro Geliyor
Seçmen Hangi Adayı Mağdur Görüyor? Son Ankette Belli Oldu
Leeds United, Michael Frey’İ Transfer Etmek İstiyor
Ahmet Hakan, İmamoğlu’Nun ’Kameramanlar İşten Çıkarıldı’ İddiasına Ali İhsan Yavuz’Un Sözleriyle Yanıt Verdi
Mağarada Cesedi Bulunan Teröristin, 4 Askerimizin Şehit Edilmesinde Yer Aldığı Ortaya Çıktı
Kapadokya’Da Ahırdan Tarih Fışkırdı
Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor
Palandöken’E Türkiye’Nin En Uzun Zipline Hattı Kurulacak
Theresa May’İn Koltuğuna Kim Oturacak? İşte Muhafazakar Parti’Nin Olası Yeni Lider Adayları

ABD’de Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi

ABD’DE BİR TARİH ÖĞRETMENİNİN KIZ ÖĞRENCİSİYİ TACİZ ETTİĞİ ANLAR, CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Amerika'da bir tarih öğretmeninin kız öğrenciyi taciz ettiği anlar, başka bir öğrenci tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, hakkında daha önce de taciz iddiaları bulunan öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 16:00
Puan Ver : Abd’De Bir Tarih Öğretmeninin Kız Öğrencisiyi Taciz Ettiği Anlar, Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi(8/10)4

Amerika'nın Rutherford şehrinde bulunan Eagerville lisesinde tarih öğretmeninin kız öğrenciyi taciz ettiği anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuna kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Abd’De  Bir  Tarih  Öğretmeninin  Kız  Öğrencisiyi  Taciz  Ettiği  Anlar  Cep  Telefonu  
Kamerasıyla  Kaydedildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER