ABD’DE BİR TARİH ÖĞRETMENİNİN KIZ ÖĞRENCİSİYİ TACİZ ETTİĞİ ANLAR, CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ
Amerika'da bir tarih öğretmeninin kız öğrenciyi taciz ettiği anlar, başka bir öğrenci tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, hakkında daha önce de taciz iddiaları bulunan öğretmen görevden uzaklaştırıldı.
Amerika'nın Rutherford şehrinde bulunan Eagerville lisesinde tarih öğretmeninin kız öğrenciyi taciz ettiği anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kızını Jimnastiğe Gönderdiği İçin Eleştirilen Sedat Peker: Gerçekten Sizi Anlayamıyorum
- Gözü Dönmüş Öğretmenin, Öğrencileri Okulun Bahçesinde Dövdüğü Anlar Kamerada
- Seçmen Hangi Adayı Mağdur Görüyor? Son Ankette Belli Oldu
- Kapadokya’Da Ahırdan Tarih Fışkırdı
- Bayramda 10 Milyar Liralık Turizm Hareketliliği Bekleniyor
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Önüne Bakmayan Kadın, Elindeki Tabaklarla Beraber Havuza Düştü
- Yağlı Boya Ressamından Miyop İnsanların Gözünden Dünya Sergisi
- Rusya Hafta Sonu Saldırıya Uğradığını Açıkladı
- Filistinli Ayşe Kanser Tedavisi Gördüğü Hastanede Hayata Gözlerini Yumdu
- Son Dakika! Mısır’Da, Piramitlerin Yakınında Turistleri Taşıyan Otobüste Patlama Meydana Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar