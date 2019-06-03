ABD’DE DENİZDE YÜZEN GENÇ KIZ, KÖPEK BALIĞININ SALDIRISINA UĞRADI
ABD'de 17 yaşındaki genç kız, öğle saatlerinde yüzerken köpek balığının saldırısına uğradı. Babası tarafından kurtarılan genç kız, sol bacağını kaybetti.
Amerika, kuzey Carolina'da 17 yaşındaki Paige Winter, öğle saatlerinde yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.
Kaynak: haberinburada. ....
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