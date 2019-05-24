ABD’DEN İRAN’LA GERİLİMİ ARTIRACAK AÇIKLAMA: ORTADOĞU’YA DAHA FAZLA ASKER GÖNDEREBİLİRİZ
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı Pham Binh Minh ile görüşmesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Shanahan, Ortadoğu'da bulunan ABD güçlerine yönelik korumayı artırmak için bölgeye daha fazla asker göndermeyi düşündüklerini açıkladı.
Kaynak: haberinburada....
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