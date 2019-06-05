ABD yönetiminden, Küba'ya yönelik yeni bir kısıtlama getirildi. Yeni kararla, ABD'den Küba'ya gemi ve uçakla seyahatler yasaklandı.

Donald Trump yönetimi, ABD'den Küba'ya grup turlarına ve yolcu gemilerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yasak getirildiğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada. ....