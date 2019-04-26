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ABD’li Devden Bursa’ya Yatırım! 500 Kişi İstihdam Edilecek

ABD’Lİ DEVDEN BURSA’YA YATIRIM! 500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

ABD'nin forklift ve istif makineleri alanında lider firma konumunda olan Yale, Türkiye'de TSM Global'in iştiraki Quick Lift ile distribitörlük anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Yale, Türkiye'de pazar payını artıracak. Söz konusu iş birliği ile 500 kişilik y

Tarih : 26 Nisan 2019, 19:50
Puan Ver : Abd’Li Devden Bursa’Ya Yatırım! 500 Kişi İstihdam Edilecek(10/10)6

ABD'nin forklift ve istif makineleri konusunda lider firması Yale, Türkiye'de Quick Lift ile yaptığı distribitörlük anlaşması ile pazar payını arttırmayı hedefledi. Yale firma yetkilileri, bundan sonraki süreçte özellikle Marmara bölgesinde, özellikle Bursa gibi otomotiv sanayinin yoğun olduğu illerde yatırımını büyüterek istihdam ve katma değerin sağlanacağını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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