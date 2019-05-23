Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin tüketici departmanı başkanı Richard Yu, bu yıl sonuna kadar Huawei'nin kendi işletim sisteminin hazır olabileceğini söyledi.

ABD'nin “ulusal çıkarları tehdit ettiği“ iddiasıyla ABD'li şirketlerin Huawei'yle çalışmasını yasaklamasının ardından, söz konusu karara paralel olarak aralarında Google'ın da bulunduğu çeşitli şirketler de Huawei ile çalışmayacaklarını duyurmuştu. ABD yönetiminin söz konusu yasağı 90 gün erteleyeceği haberlerinin ardından, şirketin tüketici bölümü başkanı Richard Yu, Huawei akıllı telefon ve tabletlerde Google ve Microsoft işletim sistemlerinin kullanılamaması durumunda Huawei'nin kendi işletim sisteminin yıl sonuna kadar hazır olabileceğini söyledi.

Kaynak: haberinburada....