ABD’Lİ UNİTED TECHNOLOGİES VE RAYTHEON ŞİRKETLERİ BİRLEŞİYOR
ABD'nin dev şirketleri United Technologies ve Raytheon birleşme yolunda ilerliyor. Eğer birleşme gerçekleşirse ülkede bugüne kadarki en büyük birleşme gerçekleşecek ve 121 milyar dolar büyüklüğünde bir şirket ortaya çıkacak.
ABD savunma ve havacılık sektörünün önde gelen şirketleri United Technologies ve Raytheon, sektörün bugüne kadarki en büyük birleşmesini gerçekleştirme ve 121 milyar dolar büyüklüğünde bir dev ortaya çıkarma yolunda ilerliyorlar.
Kaynak: haberinburada. ....
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