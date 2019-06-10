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Abd’Li United Technologies Ve Raytheon Şirketleri Birleşiyor
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ABD’li United Technologies ve Raytheon şirketleri birleşiyor

ABD’Lİ UNİTED TECHNOLOGİES VE RAYTHEON ŞİRKETLERİ BİRLEŞİYOR

ABD'nin dev şirketleri United Technologies ve Raytheon birleşme yolunda ilerliyor. Eğer birleşme gerçekleşirse ülkede bugüne kadarki en büyük birleşme gerçekleşecek ve 121 milyar dolar büyüklüğünde bir şirket ortaya çıkacak.

Tarih : 10 Haziran 2019, 11:00
Puan Ver : Abd’Li United Technologies Ve Raytheon Şirketleri Birleşiyor(6/10)2

ABD savunma ve havacılık sektörünün önde gelen şirketleri United Technologies ve Raytheon, sektörün bugüne kadarki en büyük birleşmesini gerçekleştirme ve 121 milyar dolar büyüklüğünde bir dev ortaya çıkarma yolunda ilerliyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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