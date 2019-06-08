ABD’NİN AKAR’A GÖNDERDİĞİ MEKTUPLA İLGİLİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ
ABD'nin, Bakan Hulusi Akar'a gönderdiği S-400 mektubuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, “Mektupta bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte“ ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400'ler konusunda 31 Temmuz'a kadar süre tanıyan ABD'nin gönderdiği mektup konusunda açıklama yayımladı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre ABD, mektupta çözüm beklentisini dile getirdi.
Kaynak: haberinburada....
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