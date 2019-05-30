ABDULLAH AVCI 7 KİŞİYLE BİRLİKTE BEŞİKTAŞ’A GELİYOR
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Abdullah Avcı'nın, siyah beyazlı ekibe 7 kişilik kadrosuyla geleceği konuşuluyor.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oluyor. Şenol Güneş dönemi sonrası bir numaralı teknik direktör adayı olan tecrübeli çalıştırıcı ile dün resmen masaya oturuldu.
Kaynak: haberinburada....
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