Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak siyah beyazlı ekibin yeni Teknik Direktörü olan Abdullah Avcı, BJK TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk kez BJK TV'ye konuştu. Deneyimli teknik adam siyah beyazlı taraftarlardan ve tesislerin durumundan övgüyle söz ederken yeni sezona dair açıklamalarda da bulundu. Avcı, “Beşiktaş her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil....



































