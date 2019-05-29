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Abdullah Avcı, Arda Turan’ı Beşiktaş’a istiyor iddiası!

ABDULLAH AVCI, ARDA TURAN’I BEŞİKTAŞ’A İSTİYOR İDDİASI!

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Teknik Direktör Abdullah Avcı; Arda Turan, Epureanu ve Caiçara'nın transfer edilmesini istedi.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 22:40
Puan Ver : Abdullah Avcı, Arda Turan’I Beşiktaş’A İstiyor İddiası!(6/10)2

Süper Ligin bitiminin ardından Beşiktaş ve Başakşehir'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesinin ardından siyah beyazlılar Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Avcı'nın siyah beyazlılarla yaptığı anlaşmanın da detayları ortaya çıktı....

















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