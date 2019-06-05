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Abdullah Avcı, Kerim Alıcı’yı Beşiktaş’a transfer etmek istiyor

ABDULLAH AVCI, KERİM ALICI’YI BEŞİKTAŞ’A TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın uzun süredir takip ettiği Altınordulu Kerim Alıcı, Beşiktaş yolunda. Avcı, Medipol Başakşehir'in başındayken Altınordu'dan Cengiz'i transfer etmiş ve milli oyuncu bir sene sonra Roma'ya transfer olmuştu.

Tarih : 05 Haziran 2019, 15:50
Puan Ver : Abdullah Avcı, Kerim Alıcı’Yı Beşiktaş’A Transfer Etmek İstiyor(7/10)3

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı ile Beşiktaş'ın ilgilendiği öğrenildi. Başakşehir'den ayrılıp siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı'nın uzun süredir takip ettiği Kerim'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Geçen sezon ikiz kardeşi Barış Alıcı'nın Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Kerim'in de yeni sezon öncesi yuvadan uçması bekleniyor....

















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