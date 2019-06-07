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Abdullah Avcı, Real Madrid Forması Giyen Raul De Tomas’I İstiyor
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Abdullah Avcı, Real Madrid forması giyen Raul de Tomas’ı istiyor

ABDULLAH AVCI, REAL MADRİD FORMASI GİYEN RAUL DE TOMAS’I İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer çalışmalarına başladı. Yönetimle görüşen Avcı, bonservisi Real Madrid'de bulunan Raul de Tomas'ın takıma katılmasını isterken, golcü oyuncunun transferi için Guti devreye girdi.

Tarih : 07 Haziran 2019, 13:00
Puan Ver : Abdullah Avcı, Real Madrid Forması Giyen Raul De Tomas’I İstiyor(10/10)6

Şenol Güneş döneminin bitmesinin ardından göreve getirilen Abdullah Avcı, bayram demeden kadro belirleme çalışmalarına büyük bir hızla başladı. Kadrodaki eksikleri tek tek tespit eden tecrübeli çalıştırıcı, Burak Yılmaz'ın yanına transfer yapılması gerektiğini düşünüyor. Larin'in Siyah-Beyazlı ekipteki performansını tatmin edici bulmadığı öğrenilen Avcı'nın, Güven'in de tecrübe kazanması gerektiğini düşündüğü bildirildi....

















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