ABD’Yİ KIZDIRACAK İDDİA: SUUDİ ARABİSTAN ÇİN’LE BALİSTİK FÜZE MERKEZİ KURDU
ABD istihbaratına dayandırılan haberlerde Suudi Arabistan, Çin ile birlikte gizli bir balistik füze geliştirme merkezi kurdu.
İran'ın “nükleer silah üretimine tekrar başlarız“ tehdidine karşılık sessiz kalan bölge ülkeleri hakkında korkutucu bir iddia ortaya atıldı. Uluslararası basın, ABD istihbaratına dayandırılan haberler ile Suudi Arabistan'ın Çin'le balistik füze geliştirmeye başladığını yazdı.
Kaynak: haberinburada....
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