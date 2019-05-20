Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve daha henüz 3 haftalık asker olan Oğuzhan Kaman (23), eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit Er Oğuzhan Kama'nın cenazesi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yarın yapılacak cenaze törenin ardından Kurtkulağı Mahallesi'ndeki mezarlığı defnedileceği belirtildi.

Kaynak: haberinburada....