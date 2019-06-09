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Acun Ilıcalı, 20 Yaşındaki Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
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Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

ACUN ILICALI, 20 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz yıl Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ilk kez görüntülendi.

Tarih : 09 Haziran 2019, 00:50
Puan Ver : Acun Ilıcalı, 20 Yaşındaki Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi(5/10)1

İki yıl önce kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile Fransa'da görkemli bir düğünle evlenen ancak bir yıl sonra Subaşı'dan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, yeni sevgilisi ile Çeşme'de birlikte objektiflere yakalandı.

YENİŞ AŞKIYLA ÇEŞME'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Boşanmanın ardından adı birçok kişiyle anılan Ilıcalı'nın birlikte çalışmaya başladığı Itır Esen'le sevgili olduğu iddia edilmişti. Itır Esen'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile Çeşme'de ortaya çıktı....

















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