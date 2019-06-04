ACUN ILICALI, GELECEK SEZON SURVİVOR’A BİR FENOMENİ ÇAĞIRACAĞINI DUYURDU
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının sonlarına doğru yaklaşılırken, Acun Ilıcalı önümüzdeki sezon yarışmada görmek istediği sosyal medya fenomenini söyledi.
Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni filmi vizyona giren sosyal medya fenomeni Enes Batur ile bir araya geldi. Batur ile video çeken Ilıcalı, severek izlenen Survivor hakkında bir sürprizinden bahsederek bir fenomeni yarışmaya dahil etmek istediğini söyledi.
SURVIVOR'DA FENOMEN SÜRPRİZİ
Sosyal medya fenomeni Enes Batur'la birlikte 'Gerçek Kahraman' filmini değerlendiren Acun Ilıcalı, “Şu parkurda seni görmek istiyorum“ diyerek Enes Batur'u önümüzdeki sezon yarışmada görmek istediğini şu sözlerle açıkladı; “Seni Survivor'a alsam var ya yıkarız YouTube'u biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi süper olur....
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