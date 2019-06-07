ACUN ILICALI, MESUT ÖZİL İLE AMİNE GÜLŞE’NİN İLK DANSINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Türkiye'nin konuştuğu Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin düğününe katıldı. Ilıcalı çiftin ilk dansını sosyal medya hesabından yayınladı.
İngiliz futbol takımı Arsenal'de oynayan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe dünyaevine girdi. Davetliler arasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'da vardı.
Kaynak: haberinburada....
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