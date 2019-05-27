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Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Çıkış: Alex’le İlgili Bombamız Var

ACUN ILICALI’DAN FENERBAHÇELİLERİ HEYECANLANDIRAN ÇIKIŞ: ALEX’LE İLGİLİ BOMBAMIZ VAR

Fener Ol kampanyasına dair açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, “Alex'le ilgili bir bombamız var ama onu başkanımız açıklayacak“ dedi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 20:10
Puan Ver : Acun Ilıcalı’Dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Çıkış: Alex’Le İlgili Bombamız Var(9/10)5

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye destek amacıyla düzenlenen 'Fener Ol' kampanyasına dair açıklamalarda bulundu. Sürecin nasıl geliştiğini anlatan Ilıcalı, “Bizim amacımız kulüp ve taraftarın bütünleşmesini sağlamaktı. Şimdi bunun içinde Alex de var....

















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