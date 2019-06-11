Hercai Dizisinin Başrol Oyuncusu Akın Akınözü, Bedelli Askerlikten Yararlandı
Psikolojik Tedavi Gören Kişi Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 1’İ Polis 3 Yaralı
Gezi Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü 42 Yaralı
Türkiye’Den Abd’Ye Tepki: Müttefiklik İlişkileriyle Bağdaşmıyor
Acun Ilıcalı’Nın Berfu Yıldız’A Düğünde Taktığı Hediye Belli Oldu
Abd, Türk Pilotların F-35 Eğitimini Sonlandırdı
Suriyeli Göçmenler İstanbul Diye Tarsus’A Bırakıldı
Fatih Altaylı’Dan Havalimanındaki Rezaletle İlgili Çarpıcı Yorum: Görüntü Komik, Ayıp Bir Şey Yok
Acun Ilıcalı, Yemekteyiz’De Onur Büyüktopçu’Nun Yerine Gelecek İsmi Duyurdu
Chp Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Vıp Krizinin Detaylarını Anlattı: İmamoğlu Valiye ’İt’ Demedi
Oyuncu Sermiyan Midyat: Ahmet Kaya Şarkısı İstedik, Şarkıcı Nev Kafamıza Sandalye Fırlattı
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez, Sahneye Çıkardığı Hayranının Kucağında Dans Etti
İşte Abd’Deki Helikopter Kazası Sonrası İlk Görüntüler
Mansur Yavaş’Tan Ankaragücü Taraftarına Müjde!
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, Aboubakar’In Menajeri İle Görüşmek İçin İspanya’Ya Gitti!
Pkk’Lı Teröristler Yol Çalışması Yapan İşçilere Saldırdı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Son Dakika! Ortak Yayın Açıklamasına Binali Yıldırım’Dan İlk Yorum: İstanbullular İçin Hayırlı Olmasını Dilerim
Antalya’Da Eğitim Uçağı Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı Var
Sason’Da İpek Böceği Yetiştiriciliği Yaygınlaşıyor
Kantin İşletmecisi, Borcunu Ödemeyen Adamı Okulun Önünde Tüfekle Vurdu

Acun Ilıcalı’nın Berfu Yıldız’a düğünde taktığı hediye belli oldu

ACUN ILICALI’NIN BERFU YILDIZ’A DÜĞÜNDE TAKTIĞI HEDİYE BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, önceki akşam Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın Kilyos'ta düzenlenen düğününe katıldı. Ettiği danslarla dikkatleri üzerine çeken Ilıcalı'nın gelin Yıldız'a taktığı 100 bin euro değerindeki hediye de ortaya çıktı.

Tarih : 11 Haziran 2019, 08:30
Puan Ver : Acun Ilıcalı’Nın Berfu Yıldız’A Düğünde Taktığı Hediye Belli Oldu(10/10)6

Geçtiğimiz nisan ayında aile arasında düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren sunucu ve oyuncu Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, önceki akşam Kilyos'ta 400 kişilik bir düğünle kutlama yaptı. Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan Acun Ilıcalı, geline hediye ettiği 100 bin euro değerindeki saatle adından bir kez daha söz ettirdi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Eser ve Berfu çitfinin eğlenceli düğünü adeta ünlü akınına uğradı....

















Etiketler: Acun  Ilıcalı’Nın  Berfu  Yıldız’A  Düğünde  Taktığı  Hediye  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER