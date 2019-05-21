ACUN ILICALI’NIN YUNAN SUNUCUSUNDA TEPKİ ÇEKEN ’ATATÜRK’ PAYLAŞIMI
Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz aylarda birlikte fotoğraf paylaştığı Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasının Yunan sunucusu Sakis Tanimanidis, 19 Mayıs paylaşımı ile büyük tepki çekti.
Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasının Yunan sunucusu Sakis Tanimanidis, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımı ile isim vermeden Mustafa Kemal Atatürk'e “soykırımcı“ hakaretinde bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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