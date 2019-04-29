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Adana Boru Kebabına Yurt Dışından Bile Yoğun İlgi Gösteriliyor

ADANA BORU KEBABINA YURT DIŞINDAN BİLE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR

Adana'da kaburga etinden yapılan boru kebabı büyük ilgi görüyor. Bu lezzeti tatmak için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından bir çok kişi kente geliyor.

Tarih : 29 Nisan 2019, 21:10
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Adana'da kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından şiş yerine kare şeklindeki boruda pişirilmesiyle hazırlanan 'metrelik Adana boru kebabı', büyük ilgi görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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