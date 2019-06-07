Abdullah Avcı, Real Madrid Forması Giyen Raul De Tomas’I İstiyor
Şenol Güneş Ateşi Yaktı: Fransa Maçında Kaybedecek Hiçbir Şeyimiz Yok
Hakem, Kendisini İten Taraftarı Tek Yumrukta Yere Serdi
Çaya Uçan Otomobildeki 3 Kişi Ölümden Döndü
Son Dakika! Yıldırım İle İmamoğlu’Nun Canlı Yayın Programı Trt’De Olacak
Adana’Da Yürekler Ağza Geldi! 5 Yaşındaki Oğlu Kurtardı
Gören Satın Almak İstiyor! Çıraklık Hayalini, 86 Model Otomobille Gerçekleştirdi
Kalp Krizi Geçiren Sürücü Otobüse Çarptı: 1 Ölü
Transfer Piyasasını Alt Üst Edecek Transfer: Fenerbahçe, Buffon’A Teklif Yaptı
Erken Terhise ’Kademeli’ Formül
Generallere ’Eşek’ Diyen Gazeteci Konuştu: Kimleri Kast Ettiğimiz Açık Değil Mi?
Emniyet Müdürünü Bile Ürküttü! ’42 Yıllık Polisim Böyle Vahşet Görmedim’
Korkutan Uyarı: Futbol Sahası Büyüklüğündeki Gök Taşı 3 Ay Sonra Dünya’Ya Çarpabilir
Çocukların Kavgası İki Aile Arasında Büyüdü! Kavga Ettikleri Ailenin Evini Ateşe Verdiler
Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadını, Transseksüel Olduğunu Öğrenince Parke Taşıyla Dövdü
S-400 Ve F-35 Krizi: Abd Yeni Türk Pilotlara F-35 Eğitimi Vermeme Kararı Aldı
2 Ayrı Anket Şirketinden 23 Haziran Tahmini: İmamoğlu Önde Gidiyor
Son Dakika! Chp Milletvekili Kazım Arslan, Hayatını Kaybetti
Ters Laleleri Koparıp Götüren 3 Kişiye 180 Bin Tl Para Cezası Kesildi
Rus Oyuncu Adayından Erol Köseye Taciz Suçlaması: Her Yerini Rahatlatırım!

Adana’da yürekler ağza geldi! 5 yaşındaki oğlu kurtardı

ADANA’DA YÜREKLER AĞZA GELDİ! 5 YAŞINDAKİ OĞLU KURTARDI

Adana'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi Ramazan Bayramında oğlunu göstermeyince bir apartmanın damına çıkıp intihar etmek istedi. Murat Ö., 7 yaşındaki oğlu olay yerince getirilince intihar etmekten vazgeçti .

Tarih : 07 Haziran 2019, 12:10
Puan Ver : Adana’Da Yürekler Ağza Geldi! 5 Yaşındaki Oğlu Kurtardı(5/10)1

Adana'da boşanma aşamasında olan Murat Ö. (46), oğlunun kendisine gösterilmediğini iddia edip, 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Oğlu olay yerine getirilince Murat Ö....

















Etiketler: Adana’Da  Yürekler  Ağza  Geldi  5  Yaşındaki  Oğlu  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER