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Adem Ljajic’in Aşk Kaçamağı Olay Oldu: Çekme Kırarım

ADEM LJAJİC’İN AŞK KAÇAMAĞI OLAY OLDU: ÇEKME KIRARIM

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki yıldızı Adem Ljajiç kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. Yıldız oyuncu, yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.

Tarih : 26 Nisan 2019, 13:20
Puan Ver : Adem Ljajic’İn Aşk Kaçamağı Olay Oldu: Çekme Kırarım(5/10)1

Uzun süre birlikte olduğu Sırp model Sofija Miloseviç'ten ayrılan Adem Ljajic, yeni sevgilisi ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıldız futbolcu, gazetecilerle karşılaşınca kız arkadaşının elini bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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