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Adil Gür: YSK Kararı Sonrası 3 Anket Yaptık, Ekrem İmamoğlu’nun İşi Daha Kolay

ADİL GÜR: YSK KARARI SONRASI 3 ANKET YAPTIK, EKREM İMAMOĞLU’NUN İŞİ DAHA KOLAY

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, YSK kararı sonrası yaptıkları anketlerin sonuçlarını açıkladı. Gür, “YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından sürecin Ekrem İmamoğlu lehine geliştiğini yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. CHP

Tarih : 27 Mayıs 2019, 18:20
Puan Ver : Adil Gür: Ysk Kararı Sonrası 3 Anket Yaptık, Ekrem İmamoğlu’Nun İşi Daha Kolay(9/10)5

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, YSK'nın iptal kararı sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul'la ilgili yaptıkları anketten verileri paylaştı. . Seçmenin yüzde 25'inin YSK'nın İstanbul kararını anlamadığını dile getiren Gür, “YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından sürecin Ekrem İmamoğlu lehine geliştiğini yaptığımız araştırmalarda görüyoruz....

















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