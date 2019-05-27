ADİL GÜR: YSK KARARI SONRASI 3 ANKET YAPTIK, EKREM İMAMOĞLU’NUN İŞİ DAHA KOLAY
A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, YSK kararı sonrası yaptıkları anketlerin sonuçlarını açıkladı. Gür, “YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından sürecin Ekrem İmamoğlu lehine geliştiğini yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. CHP
A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, YSK'nın iptal kararı sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul'la ilgili yaptıkları anketten verileri paylaştı. . Seçmenin yüzde 25'inin YSK'nın İstanbul kararını anlamadığını dile getiren Gür, “YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından sürecin Ekrem İmamoğlu lehine geliştiğini yaptığımız araştırmalarda görüyoruz....
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