Adıyaman'da davalık olan iki grup adliyede birbirine girdi. Polisin biber gazı ve coplarla müdahale ettiği kavgada 10 kişi yaralanırken kavganın görüntüleri kameraya yansıdı.

Adıyaman'da arazi sulama sırası nedeniyle mahkemelik olan taraflar adliye çıkışında birbirine girdi. Çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polisin biber gazı ve coplarla müdahale ettiği kavgada 3 kişi bıçakla, 7 kişi ise darp edilerek yaralandı....



































