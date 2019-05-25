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AFİŞ TARTIŞMASI YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLEN BELEDİYE BAŞKANININ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI


Afiş Tartışması Yüzünden Öldürülen Belediye Başkanının Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Edildiği Ortaya Çıktı
Tarih : 25 Mayıs 2019, 10:40
Puan Ver : Afiş Tartışması Yüzünden Öldürülen Belediye Başkanının Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Edildiği Ortaya Çıktı(6/10)2

Konya'nın Doğanhisar İlçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç, oğulları Abdurrahman Koç ve Osman Koç ile daha önceden sosyal medya üzerinden Öztoklu'yu ''Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi'' şeklinde tehdit ettiği tespit edilen İ. K. (44) ve N....

















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