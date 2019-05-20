Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta şampiyon olup, TFF 3. Lig'e yükselme 3. Kademe Play-off maçında Akşehirspor'u mağlup ederek 3. Lig'e çıkan Ağrı Spor, Ağrılı taraftarlarca coşku ile karşılandı.