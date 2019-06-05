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Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

AĞRI’DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 13:00
Puan Ver : Ağrı’Da 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(8/10)4

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Agˆrı'nın Dogˆubayazıt ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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