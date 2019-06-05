AĞRI’DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Agˆrı'nın Dogˆubayazıt ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada. ....
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