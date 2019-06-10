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Ahmet Ağaoğlu’ndan sürpriz öneri: İzlanda maçı Trabzon’da oynansın

AHMET AĞAOĞLU’NDAN SÜRPRİZ ÖNERİ: İZLANDA MAÇI TRABZON’DA OYNANSIN

Türkiye A Milli Takımı'nın İzlanda'da yaşadığı olayların yankıları hala sürerken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sürpriz bir öneri geldi. Ağaoğlu, “İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz“ dedi.

Tarih : 10 Haziran 2019, 16:30
Puan Ver : Ahmet Ağaoğlu’Ndan Sürpriz Öneri: İzlanda Maçı Trabzon’Da Oynansın(6/10)2

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İzlanda'da yaşanan olayların ardından bir açıklama yaptı. Ağaoğlu, “İzlanda maçının Trabzon'da oynanmasını çok isteriz“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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