AHMET DAVUTOĞLU: HER ŞEY KAYBEDİLİR YENİDEN KAZANILIR, KONUŞMAKTAN KORKMAYIN
Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da iftar programında konuştu. Davutoğlu, “Her şey kaybedilir, yeniden kazanılır. İktidar kaybedilir yeniden kazanılır....
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