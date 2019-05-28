Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Davutoğlu, “Son zamanlarda dış politikadaki başarıları kendilerine mal edip Suriye'deki başarısızlıklarını bize mal etmeye çalışanlar her şeyden önce büyük bir zafiyet içerisindedirler“ dedi.

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