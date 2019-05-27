AHMET DAVUTOĞLU’NUN YENİ PARTİYİ NE ZAMAN KURACAĞI BELLİ OLDU
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, şartlar uygun olursa yeni partiyi sonbaharda kuracağı iddia edildi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmasına ilişkin, Ramazan ayının başından sonbahara kadar çalışmalar yürüteceği öne sürüldü. Ahmet Davutoğlu'nun koşullar uygun olursa harekete geçeceği iddia edildi.
Kaynak: haberinburada....
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