AJAX, TOTTENHAM’I TEK GOLLE DEVİRDİ
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Ajax, Tottenham'ı deplasmanda Van de Beek'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Tottenham, sahasında Ajax'ı konuk etti. Karşılaşmaya çok etkili başlayan Hollanda ekibi 15. dakikada 1-0 öne geçti....
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