AJAX’TAN DORUKHAN TOKÖZ’E 7 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Bu sezon Şampiyonlar Liginde fırtınalar estiren Ajax, Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a 6 taksit halinde 7 milyon euro teklif etti.
İtalyan, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin peşinde olduğu Dorukhan Toköz için Ajax, Beşiktaş'a 7 milyon euroluk teklifle geldi.
Kaynak: haberinburada. ....
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