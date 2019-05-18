AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, vatandaşların “Her şey çok güzel olacak“ sloganları atmasıyla ilgili açıklamasında, “Bu da demokrasinin güzelliği. Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz.“ de

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin “Her şey çok güzel olacak“ sloganlarının da atıldığını hatırlatması üzerine, “Bu da demokrasinin güzelliği. Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler, söylememeliyiz. Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz....



































