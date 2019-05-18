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AK Parti Adayı Yıldırım’dan ’Her Şey Çok Güzel Olacak’ Sloganıyla İlgili Açıklama: Bu Da Demokrasinin Güzelliği

AK PARTİ ADAYI YILDIRIM’DAN ’HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK’ SLOGANIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: BU DA DEMOKRASİNİN GÜZELLİĞİ

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, vatandaşların “Her şey çok güzel olacak“ sloganları atmasıyla ilgili açıklamasında, “Bu da demokrasinin güzelliği. Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz.“ de

Tarih : 18 Mayıs 2019, 22:20
Puan Ver : Ak Parti Adayı Yıldırım’Dan ’Her Şey Çok Güzel Olacak’ Sloganıyla İlgili Açıklama: Bu Da Demokrasinin Güzelliği(9/10)5

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin “Her şey çok güzel olacak“ sloganlarının da atıldığını hatırlatması üzerine, “Bu da demokrasinin güzelliği. Ne kadar güzel, insanlar düşüncelerini ifade edebilir ama hiçbir zaman birbirimize ağır sözler, söylememeliyiz. Görüşlerimiz tabii ki farklı oluyor ancak aynı ülkede yaşıyor ve aynı havayı teneffüs ediyoruz....

















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