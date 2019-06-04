AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programında 23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Canikli, Giresunluların İstanbul'da nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek, Giresun'un milli kahramanı Topal Osman Ağa'dan örnek verdi. Canikli, “Topal Osman Ağa'nın Kurtuluş Savaşı döneminde Pontuslulara karşı, bu bölgeyi Pontuslulaştırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelenin bir benzeri şu anda yine biz torunları tarafından bu mücadelenin verilmesiyle karşı karşıyayız....



































