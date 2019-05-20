AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINA BOMBALI SALDIRI
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığına el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Selahattin Eyyubi bulvarında bulunan AK Parti İlçe Başkanlığına el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: haberinburada....
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