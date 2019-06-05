AK PARTİ İLE BAYRAMLAŞMAYA ÇİÇEKLE GELEN TEK PARTİ İYİ PARTİ OLDU
AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler Ramazan bayramlaşması geleneğini sürdürdü. İYİ Parti ve Demokrat Parti, Vatan ile Anavatan Partileri AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyarete çiçekle gelen tek heyet ise İYİ Parti heyeti oldu.
Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'de siyasi partiler ve parti mensupları arasında bayramlaşma programı düzenlendi.
Kaynak: haberinburada. ....
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