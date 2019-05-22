AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yanına gelen bir vatandaşın “Af çıkacak mı“ sorusuna ise “Af ile ilgili çalışma sürüyor“ diye cevap verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, iftarda misafir olduğu evde yer sofrasında yemek yeren çekilen fotoğrafla ilgili olarak, “Biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir, ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu“ dedi....



































