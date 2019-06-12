AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, havalimanının yapılması kararının hayata geçirilmesinin 3 yılı aldığını, projenin her aşamasında bizzat yer aldığını söyledi.

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