AK PARTİ İSTANBUL ADAYI BİNALİ YILDIRIM’DAN TAKSİCİLERE: KILIĞINIZI, FAÇANIZI DÜZELTECEKSİNİZ
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, havalimanının yapılması kararının hayata geçirilmesinin 3 yılı aldığını, projenin her aşamasında bizzat yer aldığını söyledi.
Kaynak: haberinburada....
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