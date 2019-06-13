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AK PARTİ İSTANBUL ADAYI YILDIRIM: KÜRT VATANDAŞLARIMIZDAN BU SEÇİM DAHA FAZLA OY GELECEK


AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Kürt vatandaşlarımızdan bu seçim daha fazla oy gelecek
Tarih : 13 Haziran 2019, 00:50
Puan Ver : Ak Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Kürt Vatandaşlarımızdan Bu Seçim Daha Fazla Oy Gelecek(7/10)3

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Atv-A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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