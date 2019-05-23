AK PARTİ İSTANBUL ADAYI YILDIRIM: YSK KARARI BİZİ TEYİT ETMİŞTİR, ONAYLAMIŞTIR
AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, “Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır“ dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti. Cadde üzerinde yürüyüş yapan Yıldırım, bol bol vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi....
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