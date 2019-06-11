AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'de vatandaşlarla buluştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, 'Miting olacak mı?' sorusuna, “Şu an büyük miting programımız yok. Gittiğimiz yerlerde toplanan vatandaşlarla selamlaşırız, onların hal ve hatırını sorarız, dinleriz, önerilerini alırız....



































