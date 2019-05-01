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AK PARTİ LOGOLU TİŞÖRT GİYEREK İNTİHAR ETMEK İSTEYEN VATANDAŞI, AHMET DAVUTOĞLU İKNA ETTİ!


AK Parti Logolu Tişört Giyerek İntihar Etmek İsteyen Vatandaşı, Ahmet Davutoğlu İkna Etti!
Tarih : 01 Mayıs 2019, 18:30
Puan Ver : Ak Parti Logolu Tişört Giyerek İntihar Etmek İsteyen Vatandaşı, Ahmet Davutoğlu İkna Etti!(6/10)2

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen kişiyi eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ikna etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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