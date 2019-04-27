AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam kampını takip eden gazetecilerle basın çadırında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları ile teke tek görüştüğünü, il belediye başkanlarıyla da vakit ölçüsünde görüştüğünü söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyecilikle ilgili tecrübelerini de belediye başkanları ile paylaştığını belirtti.

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