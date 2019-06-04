AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçmişin hastalıklardan biri olan askere yönelik provokatif girişimlerinden birisinin daha gerçekleştiğini söyleyerek Akit TV'deki generallere yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kaynak: haberinburada. ....