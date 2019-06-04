Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize Hakaret Asla Kabul Edilemez
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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: GENERALLERİMİZE HAKARET ASLA KABUL EDİLEMEZ


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez
Tarih : 04 Haziran 2019, 01:20
Puan Ver : Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize Hakaret Asla Kabul Edilemez(10/10)6

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçmişin hastalıklardan biri olan askere yönelik provokatif girişimlerinden birisinin daha gerçekleştiğini söyleyerek Akit TV'deki generallere yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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